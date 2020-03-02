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'deki saldırıyla ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

'da, rejim unsurlarınca 'deki Türk askerlerine yönelik saldırıya ilişkin sosyal medyada gerçek dışı ve provokatif paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle 43 kişi hakkında adli işlem yapıldı, bir kişi tutuklandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 2.3.2020 16:16 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 16:59 ABONE OL
İdlib'deki saldırıyla ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma
Antalya'da 43 kişi hakkında adli işlem yapıldı, gözaltına alınan 5 şüphelinden biri tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin İdlib bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik saldırıda askerlerin şehit olmasıyla ilgili sosyal medya platformlarında "Atatürk'e hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, kurum ve organlarını aşağılama" suçlarını içeren paylaşımlar yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla kent genelinde 43 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan biri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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İdlib'deki saldırıyla ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma
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