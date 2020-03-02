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Komandolar, kurban kesilip, dualarla 'e gönderildi

Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından 'e komando ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 2.3.2020 16:26 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 16:57 ABONE OL
Komandolar, kurban kesilip, dualarla İdlib'e gönderildi

Suriye sınırının güvenliği için başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında birliklerden gönderilen komandolar ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Kurban kesilip dualar edildikten sonra komandolar, geniş güvenlik önlemleri altında Suriye sınır hattına geçiş yaptı. Bayezıd-i Bestami Hz. Türbesi'nde hatmi şerifler okunup, şehitlerin ruhlarına bağışlanarak, askerlerin başarısı için dualar yapıldı. Komandolar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

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Komandolar, kurban kesilip, dualarla İdlib'e gönderildi
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