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sistemi nedir, Harekatına damga vuran radarları kör eden KORAL nasıl çalışır?

harp sistemi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanıp üretilen ve şimdilerde 'deki Harekâtı'nda çok sayıda hedefin imha olmasını sağlayan insansız hava aracı olarak tanımlanmaktadır. İnsansız hava araçları sayesinde İdlib'de rejim güçlerine ait birçok hedefin imha edilebilmesi ile gündeme gelen hava araçlarının en önemli yardımcısı KORAL sistemi ile ilgili tüm detaylar vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki; KORAL sistemi nedir, ne işe yaramaktadır? İşte hakkında merak edilen detaylar…

Giriş Tarihi: 2.3.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 09:55 ABONE OL
KORAL sistemi nedir, Bahar Kalkanı Harekatına damga vuran radarları kör eden KORAL nasıl çalışır?

sistemi, Harekâtı ile gündeme gelen konular arasında yerini aldı. 'deki alçak saldırı sonucunda başlatılan harekâtta kullanılan Türk yapımı insansız hava araçları sayesinde rejim güçlerine ait birçok hedef vuruldu. Gelen bilgiye göre üç hava savunma sistemi de bu şekilde imha edildi. Vatandaşlar internet üzerinden KORAL sistemi nedir, ne anlama gelmektedir? Sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Peki, Bahar Kalkanı Harekatı'nda kullanılan KORAL sistemi nedir, ne anlama gelmektedir?

BAHAR KALKANI HAREKATI'NDA KORAL SİSTEMİ!

İdlib'deki alçak saldırı sonrasında başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim güçlerine ait birçok noktanın yok edilmesini sağlayan KORAL elekronik harp sistemi ile ilgili tüm detaylar haberimizin devamında...

İşte detaylar...

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KORAL sistemi nedir, Bahar Kalkanı Harekatına damga vuran radarları kör eden KORAL nasıl çalışır?
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