Mehmetçiğe sosyal medyada dev destek! #BağışYaz1987yeGönder" etiketli paylaşımlar rekor kırdı

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) bağış numaralarının yer aldığı gönderi, sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlar arasında yer aldı.

"#BAĞIŞYAZ1987YEGÖNDER"

Vakfın, Twitter hesabında, TSKGV bağış numaralarının yer aldığı "#BağışYaz1987yeGönder" etiketli gönderi, en çok yapılan paylaşımlar arasında öne çıktı. Twitter'da Trend Topic (TT) listesine giren "#BağışYaz1987yeGönder" etiketli twit, saat 21.30 itibarıyla 5 bini aştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına ait banka hesaplarına ve tüm GSM operatörlerinden "BAĞIŞ" yazıp 1987'ye gönderilen her kısa mesajla (SMS) bağışta bulunulabiliyor.

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