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Meriç’in kıyısında bekleyen çocukları poşetleri uçuruyor

Avrupa’ya gitmek isteyen göçmenlerin Meriç Nehri kıyısındaki bekleyişi devam ediyor.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 2.3.2020 15:10 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 16:50 ABONE OL
Meriç’in kıyısında bekleyen göçmen çocukları poşetleri uçuruyor

Avrupa'ya gitmek için Edirne'den Meriç Nehrini aşarak Yunanistana ulaşan göçmenlerin bir kısmı ulaşırken, bir kısmı da nehri geçmek için bekleyişlerini sürdürüyor. Gün içerisinde birçok göçmen Meriç Nehri'ni lastik botlarla aşarak Yunanistana ulaşıyor. Edirne'nin Meriç Nehri kıyısında bekleyen göçmenlerin çocukları zor koşullarda Meriç Nehri'ni aşarak Yunanistan'a gitmeyi bekliyor. Her şeyden habersiz aileleri ile birlikte Meriç Nehri'nden Yunanistan'a geçmeyi bekleyen çocuklardan bazıları ip bağladıkları poşetleri uçururken, bazıları ise yakılan ateşle ısınmaya çalışıyor.

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Meriç’in kıyısında bekleyen göçmen çocukları poşetleri uçuruyor
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