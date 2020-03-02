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Mülteciler akın akın Avrupa'ya gidiyor! 100 binden fazla sınırı geçti...

haberine göre; ve Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilerin sayısı 100 bini aştı. Mültecilerin sınırı geçmek için mücadelesi sürüyor. Yunanistan insanlık dışı yollara başvurarak orantısız saldırılar gerçekleştirse de sığınmacılar bir türlü geri adım atmıyor. İşte son dakika gelişmeleri...

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 2.3.2020 11:42 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 11:55 ABONE OL
Mülteciler akın akın Avrupa'ya gidiyor! 100 binden fazla mülteci sınırı geçti...

Avrupa'ya gitme hayaliyle 'umut' yolculuğuna çıkan binlerce mültecinin zorlu göç yolculuğu devam ediyor. Edirne üzerinden kimi zaman botlarla nehirden kimi zamansa dikenli tel örgüleri aşan binlerce mülteci Yunanistan'a geçti.

27 Şubat 2020 Perşembe akşam başlayan mülteci hareketliliği bugün dördüncü gününde de devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün yaptığı Twitter paylaşımı ile saat 19.40 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısının 100 bin 577 olduğunu açıkladı.

Edirne'nin Yunanistan ile hem kara hem de doğal sınırı olan Meriç Nehri üzerinden kentin güney bölgelerinde geçişler aralıksız olarak devam ediyor.

Binlerce mülteci çocuk, kadın ve aileler zorlu koşullara rağmen gerek botlarla nehir üzerinden gerekse, tel örgüleri aşarak Yunanistan'a geçmeye devam ediyor.

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Mülteciler akın akın Avrupa'ya gidiyor! 100 binden fazla mülteci sınırı geçti...
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