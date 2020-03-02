Oğlumun hasretinden ailece hasta olduk”

Diyarbakırannelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir anne daha dahil oldu, aile sayısı 118 oldu. Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önünde oturma eylem yapan aileler eylemlerini 181 gündür sürdürüyor. Ailelerin arasına her geçen gün yeni bir aile ekleniyor.Diyarbakır'ın Bismil ilçesinden gelen anne Naciye Ercan, oğlu Yunus'un 4 yıl önce 20 yaşında iken kandırılarak dağa kaçırılması nedeniyle oturma eylemine katıldı. Oğlu Yunus'tan, bankadan para çekmek için evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alamadığını anlatan Ercan, "Oğlum Ankara'da çalışıyordu. İşi bitince Bismil'e döndü. Aralık 2016'da bankaya gidip para çekeceğini söyledi. Daha sonra ondan bir haber alamadık. Eğer oğlum beni izliyorsa bir an önce gelsin; babası, ağabeyi ve ben hastayım. O evin tatlısıydı, hepimiz onun yokluğunda, onun özlemiyle hastalandık" dedi. Oğlu Fatih için eylemde yer alan anne Sevdet Demir ise oğlunu çok özlediğini ve dayanma gücünün kalmadığını belirterek, "Oğlum kaç gel. 11 kişi geldi, hepsi ailesinin yanındadır. Anneleri ona hizmet ediyor. Sevdiği yemeği yapıyor. Evdekilerin hepsi seni özledi. Kaç gel oğlum; seni vursalar gazi olursun, öldürseler şehit olursun" ifadelerini kullandı.

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