PKK’ya ‘Kapan-7 Karadağ’ operasyonu! 80 terörist kuşatıldı

Terörörgütü PKK'ya yönelik Siirt-Şırnak kırsalında Kapan-7 Karadağ operasyonu başlatıldı. Operasyona Siirt İl Jandarma Komutanlığı, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı birliklerin yanı sıra Jandarma ve polis özel harekât timleri ile güvenlik korucularının da içinde yer aldığı 52 timden oluşan 815 özel eğitimli personel katıldı. Harekâta taarruz helikopterlerinin yanı sıra yerli ve milli İHA ve SİHA'lar da havadan destek veriyor. Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu'nun sevk ve idare ettiği operasyonda teröristlerin yoğun olarak kullandıkları stratejik yüksek rakımlı bölgelerin koordinatları çıkarıldı. Belirlenen koordinatlar önce Atak taarruz helikopterleri ve silahlı insansız hava araçlarıyla yoğun şekilde vuruldu. Teröristlerin barınma alanları nokta atışlarla vurulduktan sonra bölgeye karadan özel eğitimli timler giriş yaptı. Avcı kolu oluşturan birliklere teröristlerin silah, erzak ve mühimmat depolarının tespit edilmesi için özel eğitimli dedektör köpekler de eşlik ediyor. Sayıları 80 olduğu tespit edilen teröristlerin başında sözde Botan saha sorumlusu Hakkı kod adlı İskân Akyüz ile Hamiyet Yalçınkaya bulunuyor. İki terörist İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı 10 milyon lira para ödüllü kırmızı kategoride aranıyor. Yüksek rakımlı tepelere konumlanan keskin nişancı JÖH timleri teröristlerin harekât nedeniyle olası kaçış güzergâhlarını kapatarak bölgede adeta kuş uçurtmuyor.

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