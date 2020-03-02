Sağlık Bakanı Koca: “Mücadelemiz birbirimizle değil, korona virüsle”

Çin'in Vuhan kentinden ilk olarak ortaya çıkan ve dünya çapında yayılım gösteren koronavirüse ilişkin son dakika haberleri gelmey devam ediyor. En son olarak komşularımız Yunanistan, İran ve Azerbaycan'da vakalar ortaya çıkan koronavirüs salgınında Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklamalar yapılmaya devam ediliyor. İşte Bakan Koca'nın koronavirüse ilişkin açıklamaları...

"MÜCADELEMİZ KORONAVİRÜSLE..."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Zorluklar kaçınılmaz. Hiçbir salgınla mücadele konfor içinde yapılmamıştır. Dayanışma içinde olalım. Mücadelemiz birbirimizle değil, korona virüsle" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çin'den Amerika'ya uzanmış bir salgınla karşı karşıyayız. Tehlike sınırlarımıza dayandığı halde, şu ana dek büyük başarı gösterdik. Zorluklar kaçınılmaz. Hiçbir salgınla mücadele konfor içinde yapılmamıştır. Dayanışma içinde olalım. Mücadelemiz birbirimizle değil, korona virüsle" dedi.