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Sağlık Bakanı Koca: “Mücadelemiz birbirimizle değil, korona virüsle”

'in Vuhan kentinde ortaya çıkan hızla yayılmaya devam eden koronavirüs salgınına ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ortaya çıktığı günden bu yana pek çok ülkede ölümlere neden olan salgına ilişkin Koca'dan da açıklamalar gelmeye devam ediyor. İşte 'nın son dakika açıklamalarından detaylar...

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 3.3.2020 02:23 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 02:23 ABONE OL
Sağlık Bakanı Koca: “Mücadelemiz birbirimizle değil, korona virüsle”

Çin'in Vuhan kentinden ilk olarak ortaya çıkan ve dünya çapında yayılım gösteren koronavirüse ilişkin son dakika haberleri gelmey devam ediyor. En son olarak komşularımız Yunanistan, İran ve Azerbaycan'da vakalar ortaya çıkan koronavirüs salgınında Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklamalar yapılmaya devam ediliyor. İşte Bakan Koca'nın koronavirüse ilişkin açıklamaları...

"MÜCADELEMİZ KORONAVİRÜSLE..."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Zorluklar kaçınılmaz. Hiçbir salgınla mücadele konfor içinde yapılmamıştır. Dayanışma içinde olalım. Mücadelemiz birbirimizle değil, korona virüsle" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çin'den Amerika'ya uzanmış bir salgınla karşı karşıyayız. Tehlike sınırlarımıza dayandığı halde, şu ana dek büyük başarı gösterdik. Zorluklar kaçınılmaz. Hiçbir salgınla mücadele konfor içinde yapılmamıştır. Dayanışma içinde olalım. Mücadelemiz birbirimizle değil, korona virüsle" dedi.

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Sağlık Bakanı Koca: “Mücadelemiz birbirimizle değil, korona virüsle”
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