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'da kritik kaçakçılık operasyonu: 1 tutuklama

'nın Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı. Yine aynı operasyonda gözaltına alınan isimlerden 4'ü şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 2.3.2020 10:28 ABONE OL
Şanlıurfa'da kritik kaçakçılık operasyonu: 1 tutuklama

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, ilçede bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığını tespit etti. Belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla S.Y, M.Y, A.Y, R.Y. ve İ.H.E'yi gözaltına aldı. Şüphelilere ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise bir G-1 tüfek, 1 kalaşnikof tüfek, tüfeklere ait 2 şarjör ve 67 mermi, 7 tabanca, tabancalara ait 13 şarjör ve 95 mermi, 1 otomatik av tüfeği, 1 tüfek dürbünü ve terör örgütünü simgeleyen bez parçası ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılarından biri tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

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Şanlıurfa'da kritik kaçakçılık operasyonu: 1 tutuklama
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