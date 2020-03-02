İdlib'deki Bahar Kalkanı Harekatı ile gündeme gelen SİHA'lar harekatta aktif rol oynamaya devam ediyor. İnsansız hava araçları rejim güçlerine ait birçok hedefi imha etmeyi başarırken bu hedeflerle ilgili tüm detaylar araştırma konusu haline geldi. Yeni nesil savaş teknolojisinin bir ürünü olan insansız hava araçları kısaca İHA'lar Türk ordusu tarafından etkin olarak kullanılıyor. Peki, SİHA'ların teknik özellikleri nelerdir? SİHA nedir adı nereden gelmektedir? İşte hakkında merak edilen tüm detaylar…

BAHAR KALKANI HAREKATI'NA SİHA'LAR VE KORAL SİSTEMİ DAMGA VURUYOR!

Rejim güçlerine ait birçok noktayı imha etmeyi sağlayan bu araçlar vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılıyor. Haberimizin devamından tüm detaylara erişebilirsiniz…