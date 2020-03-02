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'ların teknik özellikleri nelerdir? SİHA nedir adı nereden gelmektedir?

'nin yerli üretimi olan ve aktif bir şekilde üretilmeye devam eden insansız hava araçları 'lar vatandaşların gündemindeki yerini alırken teknik özellikleri ve hakkındaki tüm detaylar da merak konusu haline geliyor. Bu araçlar aynı zamanda ise 'deki Bahar Kalkanı Harekâtı'nda aktif bir rol oynuyor. Rejim güçlerine ait birçok hedefin vurulmasını sağlayan bu araçların en büyük destekçisi ise KORAL sistemi oluyor. Peki, SİHA'ların teknik özellikleri nelerdir? SİHA nedir adı nereden gelmektedir? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 2.3.2020 10:16 ABONE OL
SİHA'ların teknik özellikleri nelerdir? SİHA nedir adı nereden gelmektedir?

'deki Bahar Kalkanı Harekatı ile gündeme gelen 'lar harekatta aktif rol oynamaya devam ediyor. İnsansız hava araçları rejim güçlerine ait birçok hedefi imha etmeyi başarırken bu hedeflerle ilgili tüm detaylar araştırma konusu haline geldi. Yeni nesil savaş teknolojisinin bir ürünü olan insansız hava araçları kısaca İHA'lar Türk ordusu tarafından etkin olarak kullanılıyor. Peki, SİHA'ların teknik özellikleri nelerdir? SİHA nedir adı nereden gelmektedir? İşte hakkında merak edilen tüm detaylar…

BAHAR KALKANI HAREKATI'NA SİHA'LAR VE KORAL SİSTEMİ DAMGA VURUYOR!

Rejim güçlerine ait birçok noktayı imha etmeyi sağlayan bu araçlar vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılıyor. Haberimizin devamından tüm detaylara erişebilirsiniz…

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SİHA'ların teknik özellikleri nelerdir? SİHA nedir adı nereden gelmektedir?
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