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SON DAKİKA: heyeti 'ye geliyor! Kritik isimler heyette

konusunun dünyanın sıcak gündemine girmesi ile birlikte 'nin önemli isimlerden oluşan bir heyeti 'ye gönderme kararı alması ajanslara son dakika olarak düştü. Buna göre Türkiye'ye gelmesi kararlaştırılan heyette Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ile Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'ye gelecek. İşte kritik son dakika gelişmesi...

AA Gündem
Giriş Tarihi: 2.3.2020 13:40 ABONE OL
SON DAKİKA: ABD heyeti Türkiye'ye geliyor! Kritik isimler heyette

Heyette ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey bulunacak. ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ile Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'ye gelecek.

ANKARA'DAKİ TEMASLAR

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, bu gece gelecek olan Craft ve Jeffrey, Ankara'daki temasları sırasında Türk yetkililerle Suriye konulu görüşmeler yapacak.

james jeffrey sabah ile ilgili görsel sonucu

KRİZ ELE ALINACAK

Amerikalı heyetin Türkiye'de bulundukları sürede ayrıca BM ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Bu görüşmelerde Suriye'de rejim saldırıları nedeniyle ortaya çıkan insani krizin ele alınması planlanıyor.

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SON DAKİKA: ABD heyeti Türkiye'ye geliyor! Kritik isimler heyette
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