Son dakika: Eskişehir'de iki FETÖ sanığına hapis!

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, terör örgütünün emniyet yapılanmasında yer aldığı iddia edilen tutuksuz sanık Mehmet Ö. ile avukatı katıldı.

Suçlamaları reddeden sanık, beraat talebinde bulundu.



6 YIL 3 AY HAPİS

Mahkeme heyeti, Mehmet Ö'yü "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.

Aynı mahkemedeki başka bir davada ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan ve örgütün sözde "bölge talebe sorumlusu" belirtilen tutuksuz sanık Adem Ö'ye 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.