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Son dakika: 'de iki sanığına hapis!

Son dakika gelen bilgilere göre 'de, Fetullahçı Terör Örgütü () üyesi oldukları gerekçesiyle iki sanık hapis cezasına çarptırıldı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 2.3.2020 10:56 ABONE OL
Son dakika: Eskişehir'de iki FETÖ sanığına hapis!

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, terör örgütünün emniyet yapılanmasında yer aldığı iddia edilen tutuksuz sanık Mehmet Ö. ile avukatı katıldı.

Suçlamaları reddeden sanık, beraat talebinde bulundu.

6 YIL 3 AY HAPİS

Mahkeme heyeti, Mehmet Ö'yü "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.

Aynı mahkemedeki başka bir davada ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan ve örgütün sözde "bölge talebe sorumlusu" belirtilen tutuksuz sanık Adem Ö'ye 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

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Son dakika: Eskişehir'de iki FETÖ sanığına hapis!
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