Son dakika haberi: Sınırda ilk ölüm! Yunan askeri sınırda bir göçmeni vurdu

Son dakika gelişmesi... Edirne üzerinden Yunanistan sınırına giden göçmenlere yönelik Yunan polisinin sert müdahalesi devam ediyor. Göçmenlere karşı atılan gaz bombalarından sonra bugün bölgeden gelen son dakika gelişmesine göre Yunan polisi bir göçmeni silahla başından vurdu. İpsala bölgesinden Yunanistan'a geçmek isteyen Ahmet Ebu Emed adlı göçmen Yunanistan askerleri tarafından vurularak öldürüldü.

Son dakika: Dehşet anı görüntüleri ortaya çıktı! Yunan polisi sınırda bir göçmeni başından vurarak öldürdü | Video

ÖLDÜRÜLEN GÖÇMEN KİŞİ ENEZ'DEKİ HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

Emed, arkadaşları tarafından Türk sınırına getirilmeye çalışıldı. Ancak Türk sınırına geldiğinde hayatını kaybetmişti. Türk yetkililer öldürülen göçmeni alarak Enez'deki hastanenin morguna kaldırıldı.