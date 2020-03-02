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Son dakika haberi: Sınırda ilk ölüm! Yunan askeri sınırda bir göçmeni vurdu

Yunan polisi sınırdaki göçmenlere sert müdahalelere devam ediyor. Bölgeden gelen son dakika bilgisine göre Yunan polisi sınırda bir göçmeni silahla vurarak öldürdü. Vurulan ne yazık ki hayatını kaybetti. Vurulan kişinin kimliği belli oldu. Sınırdaki hareketlilik devam ediyor.

Giriş Tarihi: 2.3.2020 13:00 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 14:37 ABONE OL
Son dakika haberi: Sınırda ilk ölüm! Yunan askeri sınırda bir göçmeni vurdu

Son dakika gelişmesi... Edirne üzerinden Yunanistan sınırına giden göçmenlere yönelik Yunan polisinin sert müdahalesi devam ediyor. Göçmenlere karşı atılan gaz bombalarından sonra bugün bölgeden gelen son dakika gelişmesine göre Yunan polisi bir göçmeni silahla başından vurdu. İpsala bölgesinden Yunanistan'a geçmek isteyen Ahmet Ebu Emed adlı göçmen Yunanistan askerleri tarafından vurularak öldürüldü.

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ÖLDÜRÜLEN GÖÇMEN KİŞİ ENEZ'DEKİ HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

Emed, arkadaşları tarafından Türk sınırına getirilmeye çalışıldı. Ancak Türk sınırına geldiğinde hayatını kaybetmişti. Türk yetkililer öldürülen göçmeni alarak Enez'deki hastanenin morguna kaldırıldı.

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Son dakika haberi: Sınırda ilk ölüm! Yunan askeri sınırda bir göçmeni vurdu
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