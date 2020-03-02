Son dakika: Mardin'de terör örgütüne yardım eden iki kişi tutuklandı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kırsalda gerçekleştirilen operasyonda terör örgütüne malzeme temin ettiği belirlenen E.S. ile Ö.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.



TUTUKLANDILAR

Adliyeye sevk edilen ve daha önceden terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak suçundan kaydı bulunan zanlılar, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.



GEÇEN HAFTA BULUNMUŞTU

Geçen hafta gerçekleştirilen operasyonda E.S. ile Ö.S'ye ait çadırlarda yapılan aramada 5 cep telefonu, lehim makinesi, kumanda, elektrik devre motoru, 13 devre kartı ve çok miktarda elektronik malzemeyle patlayıcı ve patlayıcı düzeneği yapımında kullanılan kablo, pil ve anahtar düzeneği bulunmuştu.



