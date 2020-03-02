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Son dakika: Yunan askeri sınırda bir göçmeni vurdu

Yunan polisi sınırdaki göçmenlere sert müdahalelere devam ediyor. Bölgeden gelen son dakika bilgisine göre Yunan polisi sınırda bir göçmeni silahla vurarak öldürdü. Vurulan ne yazık ki hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 2.3.2020 13:00 ABONE OL

Edirne üzerinden Yunanistan sınırına giden göçmenlere yönelik Yunan polisinin sert müdahalesi devam ediyor. Göçmenlere karşı atılan gaz bombalarından sonra bugün bölgeden gelen son dakika gelişmesine göre Yunan polisi bir göçmeni silahla sırtından vurdu. İpsala bölgesinden Yunanistan'a geçmek isteyen Ahmet Ebu Emed adlı göçmen Yunanistan askerleri tarafından sırtından vurularak öldürüldü.

ÖLDÜRÜLEN GÖÇMEN KİŞİ ENEZ'DEKİ HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

Emed, arkadaşları tarafından Türk sınırına getirilmeye çalışıldı. Ancak Türk sınırına geldiğinde hayatını kaybetmişti. Türk yetkililer öldürülen göçmeni alarak Enez'deki hastanenin morguna kaldırıldı.

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Son dakika: Yunan askeri sınırda bir göçmeni vurdu
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