Son dakika: Yunan askeri sınırda bir göçmeni vurdu

Edirne üzerinden Yunanistan sınırına giden göçmenlere yönelik Yunan polisinin sert müdahalesi devam ediyor. Göçmenlere karşı atılan gaz bombalarından sonra bugün bölgeden gelen son dakika gelişmesine göre Yunan polisi bir göçmeni silahla sırtından vurdu. İpsala bölgesinden Yunanistan'a geçmek isteyen Ahmet Ebu Emed adlı göçmen Yunanistan askerleri tarafından sırtından vurularak öldürüldü.

ÖLDÜRÜLEN GÖÇMEN KİŞİ ENEZ'DEKİ HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

Emed, arkadaşları tarafından Türk sınırına getirilmeye çalışıldı. Ancak Türk sınırına geldiğinde hayatını kaybetmişti. Türk yetkililer öldürülen göçmeni alarak Enez'deki hastanenin morguna kaldırıldı.