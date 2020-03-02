TBMM'de virüse karşı dezenfektanlı önlem

TBMM Başkanlığı, özellikle salı ve çarşamba günleri partilerin grup toplantıları sırasında kalabalığın olduğu giriş çıkışlarda salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla yeni çalışma başlattı. TBMM'nin giriş ve çıkışları ile iç ve dış mekanlarında viral enfeksiyon ve virüslere karşı 284 noktaya dezenfektan aparatı yerleştirildi. TBMM Ziyaretçi Kabul Salonu, iktidar ve muhalefet kulisleri, giriş holleri, basın koridoru, koridorlar, grup katlarına da bu temizleme araçlarından konuldu. Ayrıca Meclis'te bazı alanlara, Sağlık Bakanlığı'nca enfeksiyonla mücadelede el hijyenine önem verilmesine yönelik hazırlanan uyarı afişleri de asıldı.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından COVID-19 (Yeni Koronavirüs) vakasıyla ilgili alınan kararları ve son gelişmeleri açıklıyor. "Bugüne kadar ülkemizde herhangi bir vakaya rastlanmadı." diyen Bakan Koca, "Yurt dışında seyahat etmiş olan kişilerin kalabalık ortamlara girmemelerini ve mümkün mertebe son 14 gün günlerini evde geçirmelerini önemsiyoruz." dedi. Koca, "İran, Irak, Güney Kore, Çin gibi ülkelerde geçirmiş olanların raporlu sayılabileceklerini ve bu dönemi evlerinde geçirmelerini özellikle ifade etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.