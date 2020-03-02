Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Terör örgütü YPG, Suriye'de 4 Süryani'yi kaçırdı

Terör örgütü , 'de 4 Süryani'yi kaçırdı

PKK'nın 'deki kolu Terör örgütü , Suriye'nin kuzeydoğu kesiminde Asuri Güvenlik Gücü'nde (Sotooro) görev yapan 4 kişiyi kaçırdı. İsveç Asuri Federasyonu yayın organı Hujada'nın haberinde, Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG'nin Suriye uyruklu 4 Süryani'yi kaçırdığı belirtildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 2.3.2020 17:28 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 17:36 ABONE OL
Terör örgütü YPG, Suriye'de 4 Süryani'yi kaçırdı

Suriye'den İsveç Asuri Federasyonu kaynaklı bir yayın organı olan Hujada'nın ilettiği habere göre YPG'nin, Süryani Lideri David Jendo'ya gerçekleştirilen suikaste işaret edilerek, YPG'nin bölgede yaşayan Süryanilere yönelik etnik temizlik, adam kaçırma, hırsızlık ve sistematik baskıları anımsatıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEK ELEŞTİRİLDİ

İsveç Sol Parti ve Hristiyan Demokrat Partisi'nin eleştirildiği haberde, terör örgütü YPG'nin tekrar eden suistimallerine karşı söz konusu partilerin terör örgütlerini desteklemeye devam ettiği vurgulandı.

Özellikle Hristiyan Demokrat Partisi'nin Hristiyanları koruyacağı sözü vermesine rağmen, Hristiyanların öldürülmesine göz yumduğu eleştirisinde bulunuldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Terör örgütü YPG, Suriye'de 4 Süryani'yi kaçırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN