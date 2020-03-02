Terör örgütü YPG, Suriye'de 4 Süryani'yi kaçırdı

Suriye'den İsveç Asuri Federasyonu kaynaklı bir yayın organı olan Hujada'nın ilettiği habere göre YPG'nin, Süryani Lideri David Jendo'ya gerçekleştirilen suikaste işaret edilerek, YPG'nin bölgede yaşayan Süryanilere yönelik etnik temizlik, adam kaçırma, hırsızlık ve sistematik baskıları anımsatıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEK ELEŞTİRİLDİ

İsveç Sol Parti ve Hristiyan Demokrat Partisi'nin eleştirildiği haberde, terör örgütü YPG'nin tekrar eden suistimallerine karşı söz konusu partilerin terör örgütlerini desteklemeye devam ettiği vurgulandı.

Özellikle Hristiyan Demokrat Partisi'nin Hristiyanları koruyacağı sözü vermesine rağmen, Hristiyanların öldürülmesine göz yumduğu eleştirisinde bulunuldu.