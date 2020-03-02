‘Teslim ol ve kurtul’ anlaşıyında olamayız

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere Suriye konusunda muhalefet yapanlara tepki gösterdi. Ünal, "Muhalefetin bize söylediği 'teslim ol ve kurtul' anlayışıyla hareket ederseniz sizin bu bölgede yaşamanız ve bu bölgede tam bağımsız bir şekilde varlığınızı sürdürmenize müsaade etmezler" dedi. Ünal, Başkan Erdoğan'ın Putin'le 5 Mart'ta yapacağı görüşme ile ilgili ise, "Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri, bölgesel ortak çıkarları ve her bir ülkenin çıkarları değerlendirilecek. Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları hazırlıklarını yaptı. Liderler seviyesinde masaya oturulacak. Süreç değerlendirilecek" yanıtını verdi.