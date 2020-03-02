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Ümidin kıyısında çöp poşetinden uçurtmalar

Meriç Nehri'nin kıyısında bot sırası bekleyen mültecilerin çocukları, ümidin kıyısında çöp poşetlerine ip bağlayarak uçurtuyor. ’ya gitmek isteyen göçmenlerin Meriç Nehri kıyısındaki bekleyişi devam ediyor.

Giriş Tarihi: 2.3.2020 19:35 ABONE OL
Ümidin kıyısında çöp poşetinden uçurtmalar

Avrupa'ya gitmek için Edirne'den Meriç Nehrini aşarak Yunanistana ulaşan göçmenlerin bir kısmı ulaşırken, bir kısmı da nehri geçmek için bekleyişlerini sürdürüyor. Gün içerisinde birçok göçmen Meriç Nehri'ni lastik botlarla aşarak Yunanistana ulaşıyor. Edirne'nin Meriç Nehri kıyısında bekleyen göçmenlerin çocukları zor koşullarda Meriç Nehri'ni aşarak Yunanistan'a gitmeyi bekliyor.

Ümidin kıyısında çöp poşetinden uçurtmalar | Video

Her şeyden habersiz aileleri ile birlikte Meriç Nehri'nden Yunanistan'a geçmeyi bekleyen çocuklardan bazıları ip bağladıkları poşetleri uçururken, bazıları ise yakılan ateşle ısınmaya çalışıyor.

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Ümidin kıyısında çöp poşetinden uçurtmalar
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