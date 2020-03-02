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Yunan askeri, A Haber ekibine ve mültecilere saldırdı! Dehşet anlarını canlı yayında anlattı!

Yunan askerilerinden Avrupa'ya geçmek isteyen mültecilere yönelik insanlık dışı müdahaleler sürüyor. Edinilen son dakika habere göre; Yunan askeri, A Haber ekibine ve mültecilere tampon bölgede silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda A başından yaralandı. Öte yandan A News muhabirleri de haber için gittikleri 'de katil Esad rejimin saldırısına uğradılar. ve kameraman İlhan Tanrıöver canlı yayında İdlib'deki yaşadıklarını korku dolu anları anlattı.

Giriş Tarihi: 2.3.2020 20:46 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 20:55 ABONE OL
Yunan askeri, A Haber ekibine ve mültecilere saldırdı! Dehşet anlarını canlı yayında anlattı!

Mültecilere hedef gözetmeksizin ateş açan Yunan askeri, A Haber'i de hedef aldı. Sınırın sıfır noktasında hedef gözetmeksizin yapılan saldırıda A Haber Muhabiri Vedat Sezer yaralandı. O anlar A Haber kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Son dakika! A Haber'e Yunan askerinden alçak saldırı! Dehşet anlarını canlı yayında anlattı | Video

A HABER MUHABİRİ SEZER O ANLARI ANLATTI!

Sınırda bulunan mültecilere insanlık dışı muamelelerde bulunan Yunan askeri bir kez daha hedef gözetmeksizin ateş açtı. Mültecilere ve basın mensuplarına yönelik gerçekleştirilen saldırıda A Haber Muhabiri Vedat Sezer başından yaralandı. Sezer, Yunan askerinin insanlık dışı davranışını A Haber ekranlarında anlattı.

BİR SALDIRI DA İDLİB'DE YAŞANDI

Öte yandan A News muhabirleri de haber için gittikleri İdlib'de katil Esad rejimin saldırısına uğradılar. Muhabir Muhammed Mansur ve kameraman İlhan Tanrıöver canlı yayında İdlib'deki yaşadıklarını korku dolu anları anlattı.

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Yunan askeri, A Haber ekibine ve mültecilere saldırdı! Dehşet anlarını canlı yayında anlattı!
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