117 bin 677 mülteci Türkiye’den ayrıldı

BUGÜN NELER OLDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yunanistan yetkililerini 1951 Cenevre ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmeleri başta olmak üzere temel hukuki metinlere, en önemlisi de insanlığa uygun davranmaya davet ediyoruz" dedi. Soylu, Twitter'dan "Saat 13.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 117 bin 677" bilgisini de paylaştı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Yunanistan'ın tutumunun fiyasko olduğunu belirterek, "AB, 2015 tarihli anlaşmayı yerine getirmeyerek Türkiye'yi tek başına bıraktı ve mültecilerin Avrupa'ya yönelmesini önleyeceğimizi umdu. Biz artık bunu yapmayacağız" dedi.