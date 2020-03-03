ABD temsilcileriyle görüşme bugün

BUGÜN NELER OLDU

ABD Başkanı Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft dün Türkiye'ye geldi. ABD heyeti bugün Ankara'da Türk yetkililerle görüşmeler gerçekleştirecek. Görüşmelerde masada İdlib, Suriye'den göç ve Türkiye'ye Patriot gönderilmesi seçeneği olacak. ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi olan Jeffrey, Suriye'nin kuzeyinde uçuşa yasak bölge oluşturulması fikrini destekliyor. Bu arada Kelly Craft Ankara'daki temaslarının ardından Hatay ve Gaziantep'i ziyaret edecek.