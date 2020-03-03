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Son Dakika Haberi: davasında şoke eden sözler! Mahkemede ağlayarak yaşadığı tecavüzü anlattı

organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen davayla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ederken, mide bulandıran ayrıntılar da ortaya çıkıyor. Aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 73'ü tutuklu 226 sanığın yargılandığı davanın 60. duruşmasında, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan tutuksuz sanık Ç.Ç'nin savunması alındı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak cezaevinden tahliye edilen tutuksuz Ç.Ç., savunmasında örgütün iç yüzünü gözler önüne seren çarpıcı ifadeler kullandı. Ç.Ç., sanık Borak Yıldız ile tanıştıktan sonra başına gelenleri anlatırken Adnan Oktar'ın gözleri önünde iki kişinin tecavüzüne uğradığını söyledi. İşte, mide bulandıran son dakika haberinin detayları...

AA Gündem
Giriş Tarihi: 3.3.2020 07:07 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 07:08 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Adnan Oktar davasında şoke eden sözler! Mahkemede ağlayarak yaşadığı tecavüzü anlattı

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran organize suç örgütü davasından son dakika haberleri peş peşe geliyor. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, aralarında Ç.Ç'nin de bulunduğu 3 tutuksuz sanık ile bazı müştekilerle tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada, soruşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak cezaevinden tahliye edilen tutuksuz sanık Ç.Ç. savunma yaptı.

İşte Adnan Oktar suç örgütünün çirkin yüzü!

AĞLAYARAK UĞRADIĞI TECAVÜZÜ BÖYLE ANLATTI

Edinilen son dakika bilgisine göre, savunması sırasında zaman zaman ağladığı görülen sanık Ç.Ç, 2012 yılında 15 yaşındayken dershaneye giderken, şu anda tutuklu olan sanık Bora Yıldız ile tanıştığını söyledi.

Yıldız'ın kendisini "reklam ajansı sahibi" olarak tanıttığını anlatan Ç.Ç, "Ben de o dönem spiker olmayı çok istiyordum. Çok iyi bir fikir olduğunu düşündüm. Bora Yıldız ile görüşmeye başladık. Sonrasında sevgili olduk." dedi. Tutuksuz sanık Ç.Ç., sözlerinin devamında Adnan Oktar'ın gözlerinin önünde iki kişinin tecavüzüne uğradığını aktarırken anlattıkları kan dondurdu.
Ç.Ç, sonraki dönemlerde henüz reşit değilken Bora Yıldız'ın "ağabeyim' ve "babam" diye bahsettiği Adnan Oktar ile tanıştırılmaya götürüldüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

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Son Dakika Haberi: Adnan Oktar davasında şoke eden sözler! Mahkemede ağlayarak yaşadığı tecavüzü anlattı
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