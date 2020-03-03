Afyonkarahisar'da dolandırıcılık operasyonu: 7 tutuklama

Afyonkarahisar'da, büyükbaş hayvan yetiştiricilerini dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı. Bu yöntemle piyasayı 10 milyon lira dolandırdığı tespit edilen zanlılara yönelik, Afyonkarahisar merkezli Adana, Antalya ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

EVRAKLARIYLA BİRLİKTE YAKALANDILAR

Operasyonda, Afyonkarahisar'da 8, Antalya'da 3, Bursa'da 1 ve Adana'da 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, kurulan paravan şirketlere ait 3 iş yeri reklam panosu, 2 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, çeşitli çap ve miktarlarda tabanca mermisi, çek, senet, ambar fişi, şirket kaşesi, 4 sahte plaka ve şirket evrakları ele geçirildi.

Şüphelilerden 2'si Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 11'i ise adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 7'si tutuklanırken, 4'ü serbest bırakıldı. Bu şüphelilerden 3'ü hakkında adli kontrol şartları uygulandı.