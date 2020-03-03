Son dakika: Metin Gürcan, Sabah Gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın’a tehditler yağdırdı

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Sabah Gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın'a hakaretler yağdıran provokatör isim, "İster silah, ister bıçak, isterse çıplak elle.." diyerek Yalçın'ı tehdit etti. FETÖ'ye yakın haber sitelerinde yaptığı Türkiye karşıtı analizleri öfke toplayan metin Gürcan'a büyük tepki yağıyor

Provokatör Metin Gürcan, Hasan Basri Yalçın'ı tehdit etti! İşte Hasan Basri Yalçın'ın ilk açıklamaları | Video

Yurtdışından her fırsatta FETÖ ve PKK argümanlarıyla Türkiye'ye saldıran Metin Gürcan, Sabah yazarı Hasan Basri Yalçın'ı tehdit etti.

Hasan Basri Yalçın AHaber'e yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Bu kişi eski bir askerdir. Toplumda, Türk askerini hedef tahtası yaptığı bir videoyla bilinir. Kendisini sosyal medya üzerinden tanıyorum. Sosyal medyada özellikle güvenlik alanında paylaşımlar yapar.





PKK'NIN DAHA FAZLA GÜÇLENMESİ GEREKTİĞİNİ BELİRTEN YAZILAR YAZDI

2015'te "çukur operasyonları" sırasında, PKK'nın daha fazla güçlenmesi gerektiğini belirten yazılar yazmıştır. Türk ordusunun bu işlerin altından kalkamayacağı anlamında tweet'ler atmıştı. Barış Pınarı harekatı sırasında yine yalan haberler yapıp Ruslar leyhine tweet'ler attı.

Daha sonra özür dileyip, o tweet'ini sildi. Ben bugün kendisine analist diyen, korku pompalayan kişilerle ilgili bir yazı kaleme aldım. O da üstüne alınmış. Ama beni bloklamış. Beni düelloya davet edecek kadar dengesi bozulmuş gözüküyor. Sanırım psikoloğa gözükmesi gerekiyor. Allah kendisini ıslah etsin"

Hasan Basri Yalçın'ı tehdit eden Metin Gürcan, Türk askerini hedef tahtası yapmıştı!

Hasan Basri Yalçın bu alçak tehdide sert cevap verdi. Sosyal medya kullanıcıları bu çirkin tehdide karşı Cumhuriyet savcılarını göreve davet etti.