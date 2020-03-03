Azez ve İdlib Türk Bayraklarıyla sokakta: Kurtarıcımız Türkiye

BUGÜN NELER OLDU

TSK'nın Bahar Kalkanı Harekatı İdlib'de ve daha önce Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Azez'de sevinçle karşılandı. Türk ve SMO bayrakları ile sokaklara çıkan binlerce kişi Türkiye'ye destek yürüyüşleri gerçekleştirdi. İdlib şehir merkezi, Al Dana, Hazzano, Cisr-Eş Suğur başta olmak üzere onlarca noktada halk sokağa çıktı. İdlib'de şehit olan Türk askerleri için dua eden İdlibliler, sık sık 'Türk-Suriye halkı kardeştir', 'Katil Esad', 'Kurtarıcımız Türkiye', 'Rusya ve Suriye Sivilleri öldürüyor' sloganları attı ve Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Destek gösterilerine katılanlardan Musa Muhammet ve İbrahim Ahmet "Türk askerleri bizim için burada şehit verdi. Bunu asla unutmayacağız. Rusya ve Suriye çocuklarımızı öldürdü. Bu savaşa bir tek Türkiye dur' dedi" diye konuştu. Azez'deki gösterilerde de Türkiye'nin SİHA'lı operasyonuna gönderme yapan ve üzerinde Türkiye ve SMO bayrağı ile Recep Tayyip Erdoğan portresi bulunan "Ellerne sağlık" yazılı pankart dikkat çekti.