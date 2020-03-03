Bahar Kalkanı’nda rejime ağır darbe

TSK, Suriye'de başlattığı dördüncü harekâtı Bahar Kalkanı'nda rejim ordusuna ağır kayıplar verdi. Muhalifler, 34 Mehmetçik'in şehit düştüğü İdlib'in güneyi, Hama kırsalı ve Halep'in batısında yoğunlaşan sıcak çatışmalarda Rus ve İran destekli Suriye Ordusu'na karşı mücadele verirken, TSK da karadan ve havadan ateş desteğini sürdürüyor. Türk ordusu; binlerce mavi bereli komando, bordo bereliler, uzun menzilli Kasırga Roketi, Obüs, ÇNRA, tank ve diğer kara ateş vasıtalarından oluşan 3 bin araçlık zırhlı araç takviyesiyle Suriye Ordusu'nun İdlib şehir merkezine ulaşmasını engelledi. 34 şehit verdiğimiz Cebel Zaviye bölgesi rejim güçlerinden temizlendi. İdlib'in güneyinde yer alan Hazarin, Kefermus ve Darul Kebire köyleri geri alındı. Böylece son 3 günde ılımlı muhalifler, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde toplam 12 köyü geri almış oldu. İdlib'e hakim sıralı dağların bulunduğu Cebel Zaviye, Halep ve Lazkiye'yi bağlayan M4 karayoluna açılan kapı konumunda olmasıyla da stratejik önem taşıyor.

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Bahar Kalkanı Harekatı ile ilgili yeni flaş açıklama | Video

'BAŞARIYLA SÜRÜYOR'

2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'nın yönettiği Bahar Kalkanı Harekâtı'nda son durumla ilgili bilgi veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Harekât şu ana kadar planlandığı şekilde başarıyla sürüyor. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmamak için başlattığımız harekât kapsamında bugüne kadar; 2 savaş uçağı, 2 İHA, 8 helikopter, 135 tank, 5 hava savunma sistemi, 86 top/ obüs/ÇNRA, 16 tanksavar/havan, 77 zırhlı araç, 9 mühimmat deposu, 2 bin 557 rejim askeri etkisiz hale getirildi" dedi.

Mehmetçiğe destek açıklamasında bulunan STK temsilcileriyle de bakanlıkta bir araya gelen Akar, harekâtının sadece askeri bir faaliyet olmadığını, çok önemli insani bir boyutunun da bulunduğunu söyledi. Akar, TSK'nın uzman erbaş ihtiyacının karşılanmış olması nedeniyle Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarına dış kaynaklardan uzman erbaş temini yapılmayacağını bildirdi.



AKINCILAR FİLO İKİNCİ KALLEŞ SALDIRIYA GEÇİT VERMEDİ

Bahar Kalkanı Harekâtı kapsamında Suriye rejimine ait bomba yüklü iki savaş uçağının düşürüldüğü hava harekâtının detaylarına SABAH ulaştı. SU-24 model rejim uçaklarının 34 askerimizin şehit olduğu saldırıya benzer şekilde birliklere doğru yönelmesiyle İncirlik'ten kalkan uzun mesafedeki hedefleri görebilme kabiliyetine sahip radar ve Amraam füzeleriyle donatılan "Akıncılar" filoya ait iki F-16 tarafından vurulduğu ortaya çıktı. Uçakların düşürülmesiyle Türk askerine yapılacak saldırının önlendiği öğrenildi. Halit TURAN/ SABAH