Bakan Soylu duyurdu! Otobüslerle ilgili son dakika kararı: Sıkıyönetim...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünde düzenlenen, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eşgüdüm Kurulunun 5'inci toplantısına katıldı. Toplantıya Bakan Soylu ile bazı bakan yardımcıları ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu, trafik kazalarının küresel ölçekte büyük bir sorun olarak algılandığını ve çözülmesi için çalışmalar yapıldığını söyledi.



2019'DA 5 BİN 473 KİŞİ ÖLDÜ



Türkiye'de 2019 yılında motorlu taşıt sayısının 2011 yılına göre yüzde 44, sürücü sayısının yüzde 34, genel nüfus sayısının ise yüzde 11.3 arttığını belirten Bakan Soylu, buna rağmen ölümlü kazalarda yüzde 32.2, kaza yeri ölümlerinde yüzde 34.2 azalma sağlandığını ifade etti. 2017 yılında trafik kazalarında 7 bin 427, 2018 yılında 6 bin 675 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Bakan Soylu, 2019 yılında ise hem olay yerinde hem de hastanede olmak üzere trafik kazalarında 5 bin 473 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.



'ŞEHİRLER ARASI OTOBÜSLERİN KAZAYA KARIŞMA ORANI YÜZDE 6.4'



Daha sonra otobüs kazalarına değinen ve otobüslere yönelik denetimlerin artırıldığını belirten Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Bilhassa uykusuzluk ve dikkat dağınıklığını önüne geçmek için sürücüyü araçtan indirmek suretiyle denetimler yaptık. Otogar çıkışlarında, şehirlerarası yollarda denetimler gerçekleştirdik. Ancak bugün elimizde şöyle bir tablo var. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir tablo yok. Çünkü dünyada en güvenli yolculuğu otobüs yolculuğudur. Türkiye'deki tüm araçların 1.2'si kazaya karışmaktadır. Tüm otobüsler içerisinde kazaya karışanların oranı ise yüzde 2.8'dir. Bu rakam burada kalmıyor, daha felaket bir rakam var. Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan tüm otobüsler içerisinde kazaya karışanların oranı ise yüzde 6.4. Yani şehirler arası otobüslerin kazaya karışma oranı, Türkiye'deki araçların 6 katı kadardır. Bunu buradan ifşa ediyorum ki herkes sorumluluğunu yerine getirsin. İnsanların hayatını tehlikeye atamazsınız, biz attırmayacağız."



'OTOBÜSLER İÇİN SIKIYÖNETİM İLAN EDİLMİŞTİR'



Bakan Soylu, sektörün artık kendisini sorgulamasını, otobüs kazalarında yaşanan acıları, bir vicdan muhasebesine tutmalarını istediklerini söyleyerek, şunları söyledi:



"Şu 'Bir şey olmaz' kafasından çıkmalarını istiyoruz. Kar yağıyor, tipi vuruyor yoldaki diğer tüm araçlar teyakkuz halinde, hızlarını indiriyorlar ama bakıyorsunuz yolcu otobüsü hiç sürüş emniyetine dikkat etmeden bakmadan, Allah ne verdiyse basarak yola devam ediyor. Bir otobüste 40-50 kişi var. Allah göstermesin bir otobüs kazası haberi 40-50 ailenin hayatını karartabilir. Böylesine büyük bir sorumluluk varken, sektörün hala bu rakamlarda gezinmesi, beklediğimiz standartlara gelmemesi, bizim açımızdan kabul edilebilir bir mesele değildir. Otobüsler açısından mart ayından itibaren yıl sonuna kadar ölçekleyebileceğimiz tüm yerlerde sıkıyönetim ilan edilmiştir. Kimse kusura bakmasın bizim buna sabrımız kalmadı. Yani artık dolayısıyla onlara çağrıda bulunuyorum; üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getirsinler. Eğer bu yükümlülükleri yerine getirmezlerse, trafik kazalarına karışma oranı, riskli araç sürme oranı ve yaptıkları hataları kamuoyuyla tek tek paylaşacağız. Onlardan fazla bir şey istemiyoruz, yeni bir keşif de beklemiyoruz. Dünya nasıl yapıyorsa öyle yapsınlar. Şoförlerinin uyku durumlarını, araçlarının bakımlarını ve denetimlerini standartlara uygun gerçekleştirsinler."

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