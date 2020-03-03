Bakan Soylu'dan Yunanistan'ın kararına tepki! Utanç verici bu karar tamamen hukuksuzdur."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın 1 ay boyunca iltica başvurusu almayacağı yönündeki kararına ilişkin, "Utanç verici bu karar tamamen hukuksuzdur" dedi.



Yunanistan, 1 ay boyunca yeni iltica başvurusu almayacağını duyurdu.



BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından bugün yapılan açıklamaya göre ne 1951 Cenevre Sözleşmesi ne de AB mülteci hukukuna göre böyle bir karar alınamaz.



Utanç verici bu karar tamamen hukuksuzdur. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 3, 2020

AB MÜLTECİ HUKUKUNA GÖRE BÖYLE BİR KARAR ALINAMAZ.

Bakan Soylu, Yunanistan'ın 1 ay boyunca iltica başvurusu almayacağı yönündeki kararına ilişkin Twitter adresinden açıklama yaptı. Soylu, "Yunanistan, 1 ay boyunca yeni iltica başvurusu almayacağını duyurdu. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından bugün yapılan açıklamaya göre ne 1951 Cenevre Sözleşmesi'ne ne de AB mülteci hukukuna göre böyle bir karar alınamaz. Utanç verici bu karar tamamen hukuksuzdur" ifadelerini kullandı.