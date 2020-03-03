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'dan 'ın kararına tepki! Utanç verici bu karar tamamen hukuksuzdur."

, 'ın bir ay boyunca yeni iltica başvurusu almayacağına yönelik kararına tepki gösterdi. yaptığı açıklamada; "Yunanistan, bir ay boyunca yeni iltica başvurusu almayacağını duyurdu. Utanç verici bu karar tamamen hukuksuzdur." dedi

AA Gündem
Giriş Tarihi: 3.3.2020 23:59 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 00:20 ABONE OL
Bakan Soylu'dan Yunanistan'ın kararına tepki! Utanç verici bu karar tamamen hukuksuzdur.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın 1 ay boyunca iltica başvurusu almayacağı yönündeki kararına ilişkin, "Utanç verici bu karar tamamen hukuksuzdur" dedi.

AB MÜLTECİ HUKUKUNA GÖRE BÖYLE BİR KARAR ALINAMAZ.

Bakan Soylu, Yunanistan'ın 1 ay boyunca iltica başvurusu almayacağı yönündeki kararına ilişkin Twitter adresinden açıklama yaptı. Soylu, "Yunanistan, 1 ay boyunca yeni iltica başvurusu almayacağını duyurdu. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından bugün yapılan açıklamaya göre ne 1951 Cenevre Sözleşmesi'ne ne de AB mülteci hukukuna göre böyle bir karar alınamaz. Utanç verici bu karar tamamen hukuksuzdur" ifadelerini kullandı.

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Bakan Soylu'dan Yunanistan'ın kararına tepki! Utanç verici bu karar tamamen hukuksuzdur."
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