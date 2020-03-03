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BM: Esad ve savaş suçu işliyor

Giriş Tarihi: 3.3.2020 ABONE OL
BM: Esad ve Rusya savaş suçu işliyor
BM Suriye Araştırma Komisyonu raporunda Esad rejimi ve Rusya'nın Suriye'de savaş suçu işlediği belirtilirken YPG/PKK'nın kontrolündeki bölgelerde sivillerin haklaırnı katlettiğine değinildi. Rusya Hava Kuvvetleri İdlib'de sivil alanlarda gelişigüzel saldırılar başlatarak savaş suçu işledi. Raporda Esad rejiminin Suriye'de sağlık kuruluşları ve sivil unsurları vurarak defalarca savaş suçu işlediğinin altı çizildi. Bu arada Rus savaş uçaklarının dün İdlib'in Fua beldesine saldırılarında ilk belirlemelere göre 9 sivil hayatını kaybetti.
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BM: Esad ve Rusya savaş suçu işliyor
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