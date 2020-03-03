BM: Esad ve Rusya savaş suçu işliyor

BUGÜN NELER OLDU

BM Suriye Araştırma Komisyonu raporunda Esad rejimi ve Rusya'nın Suriye'de savaş suçu işlediği belirtilirken YPG/PKK'nın kontrolündeki bölgelerde sivillerin haklaırnı katlettiğine değinildi. Rusya Hava Kuvvetleri İdlib'de sivil alanlarda gelişigüzel saldırılar başlatarak savaş suçu işledi. Raporda Esad rejiminin Suriye'de sağlık kuruluşları ve sivil unsurları vurarak defalarca savaş suçu işlediğinin altı çizildi. Bu arada Rus savaş uçaklarının dün İdlib'in Fua beldesine saldırılarında ilk belirlemelere göre 9 sivil hayatını kaybetti.