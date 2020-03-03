Çelik: Yunanistan çok yanlış yapıyor

BUGÜN NELER OLDU

AKParti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Basına kapalı toplantının ardından açıklamada bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mülteciler konusunda Yunanistan'ın tavrı ile ilgili, "Yunanistan çok yanlış yapıyor, Avrupa'nın sözlerine güveniyor. Yunanistan'ın başına gelen hiçbir durumu istismar etmedik. Türkiye, Yunanistan'ın siyasi şantaj yapacağı bir ülke değildir. Avrupa'ya güvenmesinler. Avrupa'nın son derece bencilce yaklaştıklarını görüyoruz" dedi.