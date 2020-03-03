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Çelik: çok yanlış yapıyor

ANKARA Gündem
Giriş Tarihi: 3.3.2020 ABONE OL
Çelik: Yunanistan çok yanlış yapıyor
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Basına kapalı toplantının ardından açıklamada bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mülteciler konusunda Yunanistan'ın tavrı ile ilgili, "Yunanistan çok yanlış yapıyor, Avrupa'nın sözlerine güveniyor. Yunanistan'ın başına gelen hiçbir durumu istismar etmedik. Türkiye, Yunanistan'ın siyasi şantaj yapacağı bir ülke değildir. Avrupa'ya güvenmesinler. Avrupa'nın son derece bencilce yaklaştıklarını görüyoruz" dedi.
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Çelik: Yunanistan çok yanlış yapıyor
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