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Düşen uçağı ile ilgili gelişmesi! Mahkemeye başvurdular...

Gelen haberine göre; Sabiha Gökçen Havalimanı'nda düşen uçağın pilotu Mahmut Arslan'ın tutukluluğuna itiraz edildi. Arslan'ın avukatı, yargılamanın tutuksuz olması gerektiği konusundaki dökümanları sundu. Arslan, 5 Şubat'taki kazada kusurlu bulunmuş, "Taksirle birden çok kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanmıştı.

Giriş Tarihi: 3.3.2020 16:58 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 16:58 ABONE OL
Düşen Pegasus uçağı ile ilgili SON DAKİKA gelişmesi! Mahkemeye başvurdular...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesi ile tutuklanan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan'ın avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti.

24 Şubat'ta çıkarıldığı mahkeme tarafından, "Taksirle birden çok kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan'ın avukat Melih İhsan Şahin, müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti.

Avukat Şahin, müvekkili hakkında tutuklama kararını veren İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne sunduğu dilekçe ile müvekkilinin tutuksuz yargılanmasını talep etti.

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Düşen Pegasus uçağı ile ilgili SON DAKİKA gelişmesi! Mahkemeye başvurdular...
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