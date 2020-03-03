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Elektronik sigara operasyonu: 2 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 6 bin paket kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 3.3.2020 09:24 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 09:42 ABONE OL
Elektronik sigara operasyonu: 2 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karakoyunlu ilçesi Taşburun Köyü mevkiinde durdurulan ticari bir taksi içerisinde yapılan aramada; piyasa değeri yaklaşık 150 bin TL olan 6 bin paket kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Kaçakçılıkta gözaltına alınan iki kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Sadece Iğdır'da değil tüm Türkiye'de kaçak sigara, uyuşturucu ve kaçak tütün ürünlerini getiren, satan, depolayan isimlere yönelik operasyonlar tüm hızıyla sürüyor. Güvenlik güçleri gözaltına aldığı şüphelileri emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk ediyor.

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Elektronik sigara operasyonu: 2 gözaltı
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