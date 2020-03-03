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rejimi ve , 'ın güneyinde çatıştı

Suriye'nin kuzeyindeki ilçesine bağlı Tadif beldesinde rejimi ve (SMO) arasında çatışmalar yaşandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 3.3.2020 16:09 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 16:50 ABONE OL
Esed rejimi ve Suriye Milli Ordusu, Bab'ın güneyinde çatıştı

Rejim güçlerinin Bab ilçesinin güneyinde, cephe hattında yer alan Tadif beldesinden, Bab'a sızma girişimi üzerine, SMO ile kısa süreli çatışmalar yaşandı.

Çatışmalarda ölen ya da yaralanan olmadı.

Esed rejimi unsurları, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Bab ilçesini sık sık taciz ediyor.

Bab'ın SMO tarafından ele geçirilmesinin ardından, o dönem ilçeye hakim DEAŞ unsurları, Tadif beldesine çekilmişti. Terör örgütü de beldeyi çatışmaya girmeden Esed güçlerine bırakmıştı.

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Esed rejimi ve Suriye Milli Ordusu, Bab'ın güneyinde çatıştı
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