FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon: 7 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün güncel yapılanmasına yönelik İstanbul Mali Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz günlerde bir operasyon düzenlenmişti.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin FETÖ üyesi üniversite öğrencilerine ve örgütün firari şüphelilerine yönelik güvenlikli evler ayarladıkları öğrenilmişti. Aramalarda ise zarflar içerinde 9 bin dolar (54 bin 810 lira) ve 7 bin lira ile örgüt üyelerinin kimlik olarak kullandığı belirtilen F serisi 1 dolar ele geçirilmişti.

Polis ekiplerince aktif yapıların ayrıca, örgüt üyelerinin moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak, kendi elemanlarını yeniden etkin konuma getirmek ve cezaevinde bulunan tutuklu, hükümlüler ile örgüt adına sahada faaliyet gösteren üyelerine maddi destek sağladıkları belirlenmişti.

Yapılan araştırmalarda, şüphelilerin İstanbul ilinin farklı noktalarında örgütsel toplantılar yaptıklarını belirleyen ekipler, FETÖ üyelerinin deşifre olmamak için kullandıkları taktiği de ortaya çıkarmıştı. İddiaya göre, umuma açık alış-veriş merkezleri (AVM) gibi farklı buluşma noktalarını seçtikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için düğmeye basılmıştı.

24 GÖZALTI

Yürütülen operasyonda bugüne kadar 24 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

7 TUTUKLAMA

İşlemleri tamamlanan şüpheliler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Buradaki sorgu işlemleri de tamamlanan şüphelilerinden 7'si sevk edildiği hâkimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheliye ise ev hapsi verildi.