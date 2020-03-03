FETÖ'nün son dakika taktiği patladı! Göçmenlerin arasında kaçmaya çalışan FETÖ ve PKK'lılar yakalandı

Avrupa'ya gidiş yönünde mülteciler için açık kapı politikasına geçilmesi FETÖ ve PKK'lı kaçakları da harekete geçirdi. Bir son dakika manevrasıyla mültecilerin arasına karışarak yurt dışına kaçmaya çalışan PKK ve FETÖ şüphelisi isimler güvenlik güçlerinin dikkatinden kaçamadı ve kıskıvrak yakalandılar. İşte ayrıntılar;

YAKALANDILAR

Hudut Karakolu ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Doyran Köyü ve Karaağaç Mahallesi'nde, 1'inci derece askeri yasak bölgede denetim yaptı. Denetimler sırasında, göçmenlerin arasına karışarak, Yunanistan'a geçiş yapmak isteyen FETÖ/PDY ve PKK/KCK şüphelisi 9 kişi yakalanarak, gözaltına aldı. Şüphelilerden 8'i jandarmaya, 1'i Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Polise teslim edilen şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Jandarmadaki 8 şüphelinin sorguları ise sürüyor.