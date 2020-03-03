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Guardian: TSK’nın başarısı rejim güçlerinin zayıflığını ifşa etti

Giriş Tarihi: 3.3.2020 ABONE OL
İngiliz Guardian gazetesi, Türkiye'nin Bahar Kalkanı operasyonuyla ilgili analiz haberinde "Türkiye, Suriye birliklerine yönelik geniş operasyonunda iki uçakla birlikte aralarında tanklar ve radar sistemlerinin de bulunduğu onlarca zırhlı aracı yok etti. Bu durum rejimin İdlib bölgesine hücumlarına ivme kaybettirdi. Türk F-16'larının bir günde rejimin iki uçağını birden düşürmesi bir ilk. Bu, Suriye hükümetinin ülkenin kuzeyindeki hava sahasını savunacağı iddiasını boşa çıkarıyor. Türk İHA'ları ve topçuları Suriye mevzilerini yerle bir etti. En az 106 asker öldürüldü. Bu Esad'ın yorgun yaşlanan zayıf donanımını ifşa etti. Rusya 72 saattir Suriye'yi savunmakta isteksiz" ifadelerine yer verdi.
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Guardian: TSK’nın başarısı rejim güçlerinin zayıflığını ifşa etti
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