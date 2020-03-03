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’den acı haber: 1 şehit

ANKARA Gündem
Giriş Tarihi: 3.3.2020 ABONE OL
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını bildirdi. Yapılan yazılı açıklamada, çatışmaların önlenmesi maksadıyla İdlib bölgesine takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, rejim unsurları tarafından açılan topçu atışı neticesinde 1 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı belirtildi. Bölgede tespit edilen hedeflerin derhal ateş destek vasıtalarıyla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılığın verildiği ve hedeflerin tahrip edildiği kaydedilen açıklamada, "Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır" denildi.
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İdlib’den acı haber: 1 şehit
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