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Türkmen Cephesi'nden flaş çağrısı: Kapatın

Türkmen Cephesi (ITC) Sözcüsü Muhammed Saman, ülkede Fetullahçı Terör Örgütü'ne () ait okulların kapatılmasını istedi. Saman, terör örgütüne ait okulların söz konusu bakanlığa bağlanması ya da kapatılmasının şart olduğunu vurguladı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 3.3.2020 10:08 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 11:56 ABONE OL
Irak Türkmen Cephesi'nden flaş FETÖ çağrısı: Kapatın

Saman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak'ta ve özellikle Kerkük'te faaliyet gösteren FETÖ okullarının kapatılması için çağrıda bulundu.

Kerkük kent merkezinde önemli binaların yıllardır FETÖ okulları tarafından kullanıldığına dikkati çeken Saman, bunların Irak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara tahsis edilmesi gerektiğini söyledi.

BAKANLIĞA BAĞLANMASI YA DA KAPATILMASI ŞART

Saman, terör örgütüne ait okulların söz konusu bakanlığa bağlanması ya da kapatılmasının şart olduğunu vurguladı.

Okullardaki müfredat, ders metodu ve yöntemlerinin denetlenmesi gerektiğine de işaret eden Saman, bunun da ancak Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmalarıyla mümkün olacağını kaydetti.

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Irak Türkmen Cephesi'nden flaş FETÖ çağrısı: Kapatın
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