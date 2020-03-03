İstiklal Madalyası'ndaki gizli İdlib gerçeği! "İdlib'de ne işimiz var?" diyenlere en iyi cevabı Atatürk bakın nasıl vermiş

Türkiye'nin Suriye'de, İdlib'de ne işi var? Ya da İdlib vatan toprağı mı ki ülkeyi orada savunuyoruz diyenlerin sorularına cevabı 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği ortaya çıktı. Atatürk'ün çizdiği haritalar karanlık odaklarla işbirliği içindeki kesimlere ders niteliği taşıyor. İşte Süleymaniye'yi, Kerkük'ü de içine alan ve İstikal Madalyası'nda da perçinlenen ve Misak-ı Milli'ye de temel olma özelliği olan gizli İdlib gerçeği.

İşte Atatürk'ün 1919'da İdlib'i de içine alarak çizdiği Türkiye sınır haritası | Video

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