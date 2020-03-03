Millet İttifakı'nda İdlib çatlağı! Akşener'den destek geldi; HDP ile CHP baş başa kaldı...

Siyaset dünyası CHP'nin İdlib'de sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı'na karşı tavrını tartışıyor. 82 milyonun tek yürek olduğu İdlib'deki harekata karşı duran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın diğer üyeleri İYİ Parti ve Saadet Partisi tarafından desteklenmedi. Kılıçdaroğlu'nun, 'Millet İttifakı iktidarında şehitler tepesi boş kalacak? Suriye'de ne işimiz var?' sözleri vatandaşın tepkisini çekerken, siyaset camiasını da karıştırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bilmeyerek söylediğini düşünüyoruz. Bilerek söylediyse çok vahim" ifadelerini kullanırken, MHP Lideri Devlet Bahçeli, şehit cenazesinde gördüğü Kılıçdaroğlu'na elini uzatmayarak tepki gösterdi. Görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu. Bahçeli MHP'nin bugünkü grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na çok sert sözlerle yüklendi, "İdlib'den çekilirsek, ileride Hatay'dan oluruz" dedi. Şehitler tepesi ile ilgili tepki çeken ifadeleri ise, "Şehitlerimizin acısı bile CHP yönetimini ıslah etmemiştir. CHP siyasi rejim peşine düşmüştür. Bu edepsizdir. Şehitler tepesi boş kalmayacak sözünü bile başarısızlık olarak görmüşlerdir. Şehidi bilmez, tepeden anlamaz, vatanı bilmez. Şehitler tepesi boş kalınca zalimler yurdumuzun tepesine musallat olur bunu da mı anlayamadın?" sözleri ile eleştirdi. Millet İttifakı ortağı İYİ Parti'nin lideri Meral Akşener de, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi, "Biz bugün, yanı başımızdaki topraklar, pikap üstünde gezen birkaç teröriste devredilirken, 'Türkiye sessizce oturup uzaktan izlesin' diyemeyiz. Afrin'i, Fırat Kalkanını ve Barış Pınarını, bu sebeple destekledik, desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

HDP ORTAK BİLDİRİYE İMZA ATMADI

Meclis'te grupları bulunan AKP, MHP, CHP ve İYİ Parti, İdlib'teki saldırıya tepki olarak ortak bildiri yayınladı. Ortak bildiriye HDP imza atmadı. HDP'nin kararı vatandaşların büyük tepkisini çekti.

CHP İMZA ATTI AMA SURİYE'DEKİ OPERASYONU ELEŞTİRDİ

İdlib'deki alçak saldırıda 34 şehit verdikten hemen sonra misli ile karşılık veren TSK, 2 bin 557 rejim askerini öldürdü. Güvenlik zirvesinden Bahar Kalkanı Harekatı kararı çıktı. Partiler ve siyasetçiler harekatı desteklerken, Mehmetçik'in arkasında durdu. Ancak CHP, 'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var?' argümanı ile siyasetini sürdürmeye devam ediyor.

BAŞKAN ERDOĞAN: ŞEHİTLER TEPESİ BOŞ KALMAYACAK! KILIÇDAROĞLU: BOŞ KALACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan alçak saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada, şehitlerimizin kanının yerde kalmadığını söyledi. Kararlılıkla operasyonun süreceğini söyleyen Başkan Erdoğan, "Şehitler tepesi boş kalmadı, kalmayacak" dedi. Erdoğan'ın sözleri sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken bir çıkış geldi. Kılıçdaroğlu, 'Şehitler tepesi Millet İttifakı'nın iktidarında boş kalacak' dedi.

Son dakika: MHP Lideri Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki "Esad'ın yancısı, rejimin kuklası..." | Video

BAHÇELİ VE ERDOĞAN'DAN ÇOK SERT TEPKİ

Kılıçdaroğlu'nun gündem olan ve tepki çeken açıklamalarına Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Danışma Kurulu toplantısında yanıt verdi. Erdoğan Kılıçdaroğlu'na çok sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, "Esad ile savaşa girersek banko Esad'ın safında dururum diyen bir zihniyet var. Şehitler tepesi boş kalacak diyen muhalefet lideri de bu zihniyettendir. Biz bilmeyerek söylediğini düşünüyoruz. Bu zat şehitler tepesinin ne anlama geldiğini bilmiyor. Eğer bilerek söylüyorsa daha vahimdir." dedi.

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun tavrına sinirlenerek, şehit cenazesinde elini cebinden çıkarmadı. Bahçeli'nin öfkeli bakışları da sosyal medyada gündeme oturdu. Herkes Bahçeli'nin sözlerini bekliyordu. Bahçeli bugünkü toplantıda Kılıçdaroğlu'na yüklendi, "Şehitlerimizin acısı bile CHP yönetimini ıslah etmemiştir. CHP siyasi rejim peşine düşmüştür. Bu edepsizdir. Şehitler tepesi boş kalmayacak sözünü bile başarısızlık olarak görmüşlerdir. Şehidi bilmez, tepeden anlamaz, vatanı bilmez. Şehitler tepesi boş kalınca zalimler yurdumuzun tepesine musallat olur bunu da mı anlayamadın. Sayın Kılıçdaroğlu senin gibilere rağmen şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak. Kılıçdaroğlu sen Suriye'nin muhalefet partisi değilsin. Esad'ın yancısı, rejimin kuklası değilsin. Mehmetçik katillerinin yoldaşı olamazsın. CHP'ye oy veren kardeşlerimize yazık etme, ihanet etme." dedi.

MİLLET İTTİFAKI'NDA İDLİB ÇATLAĞI

CHP'nin omurgayı oluşturduğu İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin resmi olarak yer aldığı, HDP'nin de arka kapı diplomasi ile içinde bulunduğu Millet İttifakı'nda İdlib konusunda fikir ayrılığı yaşanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener TSK'nın Bahar Kalkanı Harekatı'nı desteklediklerini açıkladı. Akşener, "Biz bugün, yanı başımızdaki topraklar, pikap üstünde gezen birkaç teröriste devredilirken, 'Türkiye sessizce oturup uzaktan izlesin' diyemeyiz. Afrin'i, Fırat Kalkanını ve Barış Pınarını, bu sebeple destekledik, desteklemeye devam edeceğiz" dedi. Daha önce de Saadet Partisi'nden destek açıklaması gelmişti. Saadet Partisi, "Türkiye'nin Suriye'den hemen çekilmesi bir çözüm getirmez" derken, operasyonı desteklemişti.

HDP ile CHP BAŞBAŞA KALDI

CHP'ye, 'Cesur olun, artık ittifakı resmileştirelim' çağrısında bulunan HDP ile CHP İdlib konusunda aynı çizgide duruyor. HDP, Bahar Kalkanı Harekatı'nın durmasını ve TSK'nın Suriye topraklarından çekilmesini isiyor. HDP daha önce başlatılan Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatı için de benzer tutumu sergilemişti. CHP ise Esad ile masaya oturulmasını ve TSK'nın Suriye'den çekilmesini istiyor. HDP, YPG/PKK'ya alan açmak isterken, Esad rejiminin PKK ile olan bağı biliniyor. HDP ve CHP dışında kalan partilerden Suriye'deki harekata destek var.