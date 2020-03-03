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: 1 şehidimiz olduğunu öğrendik. Birazdan açıklama yapacağız.

('deki kapalı oturumun ardından): 1 şehidimiz olduğunu öğrendik. Birazdan açıklama yapacağız.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 3.3.2020 21:49 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 22:09 ABONE OL
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 1 şehidimiz olduğunu öğrendik. Birazdan açıklama yapacağız.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de saldırı sonucu bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Akar, TBMM Genel Kurulunun kapalı oturumunun sona ermesinin ardından çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İdlib'deki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik bir saldırı olduğuna dair iddiaların sorulması üzerine Bakan Akar, "Bir şehidimiz var." dedi.

Akar, gazetecilerin, oturumun nasıl geçtiği sorusuna, "Milli bir mesele bu. Savunma, güvenlik meselesi bu. Biz sahadaki olanları anlattık, sorulara cevap verdik. Yararlı olduğunu değerlendiriyorum." yanıtını verdi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 1 şehidimiz olduğunu öğrendik. Birazdan açıklama yapacağız.
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