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’ya ağır darbe: 56 terörist öldürüldü

Teröristler, Suriye’nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızmak istedi. TSK’nın geçit vermediği sızma girişiminde komandolar 56 teröristi etkisiz hale getirdi

Giriş Tarihi: 3.3.2020 ABONE OL
PKK’ya ağır darbe: 56 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesinin güneyine sızma girişimindeki PKK/ YPG'li terörist gruba müdahale edilerek 56 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesinin güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/ YPG'li terörist gruba başarılı şekilde müdahale edilerek, 56 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li terörist gruba başarılı şekilde müdahale ederek 56 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

O TERÖRİSTE AĞIR MÜEBBET
PKK içinde faaliyet yürüten ve Ukrayna tarafından Türkiye'ye iade edilen Menar kod adlı Sait Akgül ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. PKK'nın Rusya, Avrupa ve son olarak Ukrayna sorumluluğunu yaparken Türkiye'nin diplomatik girişimleri sonucu iade edilen Menar kod adlı Sait Akgül (60) Mardin Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıyordu. PKK itirafçıları da Sait Akgül'ü fotoğrafından teşhis ederek bu kişinin daha önce de dağ kadrosunda silahlı faaliyetlerde bulunduğunu belirtmiş, Türkiye'nin sunduğu deliller üzerine terörist Türkiye'ye iade edilmişti. Özgür CEBE/SABAH

MARDİN'DE DEV OPERASYON
Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı 80 timin katılımı ve hassas burunlu köpeklerin de kullanıldığı 'sözde Ömeryan' kırsalında hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda terör örgütü PKK'ya ait C-4 plastik patlayıcı ele geçirilirken, 8 kişi de gözaltına alındı.

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PKK’ya ağır darbe: 56 terörist öldürüldü
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