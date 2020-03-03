Putin: Savaşa girme niyetimiz yok

BUGÜN NELER OLDU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TASS haber ajansına verdiği röportajda "Rusya'nın kimseyle savaşa girme niyeti yok. Aksine kimsenin aklına savaş fikrinin gelmemesi için gerekli şartları oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.Öte yandan Kremlin sözcüsü Di mitry Peskov "Suriye'de Türkiye ile işbirliğine önem veriyoruz. Ordularımız sürekli temas halinde. Türkiye'nin olası yeni kara harekatını konuşmak için Putin-Erdoğan görüşmesini beklemeliyiz. Biz şu anda bu görüşmeye odaklandık" dedi.