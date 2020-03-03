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'den yayımlandı! 6 personel alacak

'de yayımlanan ilana göre Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (), Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünde (SAGE) istihdam edilmek üzere 6 personel alacak.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 3.3.2020 08:36 ABONE OL
Resmi Gazete'den yayımlandı! TÜBİTAK 6 personel alacak

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK SAGE'nin Ankara'daki merkezinde görev yapacak personelden 1'i memur, 2'si usta, 3'ü teknisyen kadrolarında görevlendirilecek.

USTA KADROSUNA ALIMLAR ENGELLİLER ARASINDAN SEÇİLECEK

Usta kadrosuna alımlar engelliler arasından gerçekleştirilecek.

Başvurular 6 Mart'a kadar yapılabilecek. Detaylara ilişkin bilgiye Türkiye İş Kurumunun (www.iskur.gov.tr) internet sitesinden ulaşılabilecek. İş başvuruları da bu kurumun sisteminden (https://esube.iskur.gov.tr) gerçekleştirilecek.

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Resmi Gazete'den yayımlandı! TÜBİTAK 6 personel alacak
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