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Son dakika: 'da 'ye operasyon! 7 kişi gözaltında

Son dakika gelen bilgilere göre 'da düzenlenen operasyonunda hücre evinde saklanan bir firarinin de olduğu 7 şahıs gözaltına alındı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 3.3.2020 14:31 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 14:34 ABONE OL
Son dakika: Antalya'da FETÖ'ye operasyon! 7 kişi gözaltında

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Merkez ve Dış İlçeler Terörle Mücadele Büro Amirliklerince düzenli çalışmalar yürütülüyor.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda son olarak aralarında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçu kapsamında hakkında yakalama emri bulunan ve yakalanmamak için örgüt tarafından verilen talimat doğrultusunda hücre evlerinde saklanan bir firari şahsın da bulunduğu, toplam 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslardan 2'si soruşturmalarının yürütüldüğü diğer İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. 3 şüpheli şahıs ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden serbest bırakıldı, bir şüpheli şahıs hakkında Adli Kontrol Kararı uygulandı, bir şüpheli şahıs tutuklanarak ceza evine teslim edildi.

DÖKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen operasyonlarda dijital materyaller ve dokümanlar ele geçirildi.

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Son dakika: Antalya'da FETÖ'ye operasyon! 7 kişi gözaltında
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