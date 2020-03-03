Son dakika: Bahar Kalkanı Harekatı'ndan yeni görüntüler! Rejim hedefleri böyle vuruluyor

Son Dakika Haberi

Bahar Kalkanı Harekatı, Suriye'nin İdlib kentinde Türk askerine yönelik düzenlenen ve 34 askerimizin şehit düşmesi ile sonuçlanan hain saldırının hemen ardından TSK tarafından başlatılan karşı operasyonun adı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından Bahar Kalkanı olarak açıklandı. Bahar Kalkanı Haraketı kapsamında bölgede etkinliğini arttıran Türk Silahlı Kuvvetleti rejim güçlerine yönelik havadan ve karadan operasyonları sürüyor. Operasyonla ilgili yeni görüntüler de yayınlanmaya devam ediyor.

ÇOK SAYIDA REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlığın paylaştığı yeni görüntüde ise, havadan gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, araçlarının da vurulduğu görüldü.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER;

Son dakika: TSK'nın Suriye İdlib'de rejim hedeflerini vurduğu yeni son görüntüler paylaşıldı (3 Mart 2020 Salı) | Video



SON 24 SAATTE...

MSB bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bahar Kalkanı Harekâtı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Son 24 saatte; 1 uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma füze sistemi, 3 zırhlı muharebe aracı, 5 silahlı pikap, 6 askeri araç ve 1 mühimmat deposu imha edildi, 327 Rejim askeri de etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı..

BAKAN AKAR: BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "27 Şubatta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla sürdürülmektedir. Bugüne kadar 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 19 zırhlı personel taşıyıcı, 72 top-obüs-ÇNRA, 3 hava savunma sistemi, 15 tanksavar-havan, 56 zırhlı araç, 9 mühimmat deposu ve 2 bin 212 rejim askeri ve unsuru etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geceyi Hatay'da, sınırın sıfır noktasındaki Taktik Komuta Yeri'nde geçirdi. Burada sabahın ilk ışıklarına kadar İdlib'deki faaliyetleri, rejim hedeflerine yönelik operasyonu sevk ve idare eden Bakan Akar, "Milletimize ve hudutlarımıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelemizi 'Ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla, sürdürmekteyiz" diye konuştu.