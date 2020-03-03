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! Darbeci 'in milisleri 2 yolcu uçağını vurdu!

Gelen haberine göre; 'da 'e bağlı milislerin başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na attığı roketler, yerde boş durumdaki 2 yolcu uçağına isabet etti.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 3.3.2020 14:54 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 15:06 ABONE OL
SON DAKİKA! Darbeci Hafter'in milisleri 2 yolcu uçağını vurdu!

Libya'da Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na attığı roketler, yerde boş durumdaki 2 yolcu uçağına isabet etti.

DÜN 9 ROKET ATMIŞTI

Trablus merkezli Ahrar TV kanalının haberine göre, akşam saatlerinde başlayan saldırılarda havalimanına 9 Grad roketi isabet etti.

Roketlerden birinin havalimanı sahasına düşmesi, yolcular ve çalışanlar arasında büyük korku ve paniğe neden oldu.

Hafter milisleri geçen cuma günü de Mitiga Havalimanı'na 25 roket fırlatmış, bu saldırıyla birlikte havalimanındaki uçuşlar şubat ayında altıncı kez durdurulmuştu.

BM Libya Misyonu, geçen hafta, 12 Ocak'ta başlayan ateşkesin sürekli ihlal edilerek Mitiga Havalimanı ve başkent Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerinin yoğun bombardımana maruz bırakılmasını kınayan bir açıklama yapmıştı.

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SON DAKİKA! Darbeci Hafter'in milisleri 2 yolcu uçağını vurdu!
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