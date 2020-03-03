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Son dakika: 'da zehir tacirlerine operasyon

Son dakika gelen bilgilere göre 'ın ilçesinde mağara ve kaya blokları içerisinde 300 kilogram esrar ele geçirildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 3.3.2020 11:11 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 11:12 ABONE OL
Son dakika: Diyarbakır'da zehir tacirlerine operasyon

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lice ilçesi Yalaza köyü kırsalında bulunan bir mağaraya çuvallar içerisinde esrar konulduğu, söz konusu esrarın ilerleyen tarihte metropol şehirlere sevk edileceği ve okul önlerinde satılacağı bilgisine ulaştı.

300 KİLO ESRAR BULUNDU

Yalaza köyü kırsalında fiziki takip sonrası 2 Mart'ta iki farklı noktada gerçekleştirilen operasyonda, mağara ve kaya blokların arasına çuvallar içerisine gizlenmiş, satışa hazır 300 kilogram esrar bulundu.

Ele geçirilen uyuşturucu muhafaza altına alındı.

Jandarma ekiplerinin şüphelilerin yakalanması için çalışması sürüyor.

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Son dakika: Diyarbakır'da zehir tacirlerine operasyon
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